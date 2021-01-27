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"Это сделает не Германия": в МИД Польши не исключили блокировку "Северного потока-2"

Среда 27 января 2021 03:42
"Это сделает не Германия": в МИД Польши не исключили блокировку "Северного потока-2"
Фото: часть газопровода в Германии (nord-stream2.com)
Автор: Инна Собора

Глава Минстерства иностранных дел Польши Збигнев Рау не исключает, что строительство газопровода "Северный поток-2" может быть заблокировано. Однако, это сделает не Германия, а США.

Об этом пишет "Польское радио".

По словам Рау, после попытки отравления российского оппозиционера Алексея Навального по Германии прокатилась дискуссия о целесообразности газопровода. Однако ее выиграли те, кто хочет завершить этот инвестиционный проект. Сейчас обсуждение этого вопроса в Германии снова оживилось.

"От этой, даже восстановленной дискуссии в Германии на эту тему я бы не ожидал много в этом вопросе. Даже если блокировка все-таки состоится, оно выйдет из Соединенных Штатов, и это будет причиной, почему этот инвестиционный проект не будет завершен", - сказал Рау.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что считает газопровод "Северный поток - 2" плохой сделкой для Европы. Он намерен изучить санкции, которые были введены администрацией Дональда Трампа против него.

Кроме того, недавно кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен назвал "плохой идеей" строительство российского газопровода "Северный поток-2". Он пообещал, что команда Байдена будет препятствовать реализации этого проекта.

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