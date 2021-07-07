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"Это так не работает". В НАТО ответили Зеленскому о перечне реформ для вступления

Автор: Дмитрий Левицкий

Специальный представитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай ответил на предложение президента Украины Владимира Зеленского предоставить конкретный перечень реформ, которые должна внедрить украинская сторона. Аппатурай заявил, что такого перечня нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на конференцию по вопросам реформ в Украине.

"Это так не работает. Нет четкого перечня критериев, после выполнения которых предоставляется ПДЧ или членство - потому что это политические решения, это не чисто технические критерии... Я не говорю, что не имеет связи между реформами и политическим решением - конечно, они связаны. Но лишь выполнения перечня условий самого по себе недостаточно", - сказал Аппатурай.

Спецпредставитель добавил, что не только Украина должна быть готова к вступлению в НАТО, но и альянс должен быть готов к расширению.

Напомним, сегодня президент Зеленский заявил, что хотел бы получить конкретный перечень реформ, которые нужны для вступления Украины в НАТО.

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НАТОУкраинаВладимир Зеленский