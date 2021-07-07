"Это так не работает". В НАТО ответили Зеленскому о перечне реформ для вступления

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на конференцию по вопросам реформ в Украине .

"Это так не работает. Нет четкого перечня критериев, после выполнения которых предоставляется ПДЧ или членство - потому что это политические решения, это не чисто технические критерии... Я не говорю, что не имеет связи между реформами и политическим решением - конечно, они связаны. Но лишь выполнения перечня условий самого по себе недостаточно", - сказал Аппатурай.

Спецпредставитель добавил, что не только Украина должна быть готова к вступлению в НАТО, но и альянс должен быть готов к расширению.