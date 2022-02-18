"Это ошибка": глава Мюнхенской конференции раскритиковал РФ за отказ от участия

"Я считаю это ошибкой. Многие сотни международных участников и ответственных лиц, конечно, очень сожалеют, что Россия не появилась здесь, в Мюнхене", - отметил Ишингер.

По его словам, основной темой встречи в Мюнхене станет вопрос, "что необходимо сделать, чтобы российская сторона наконец оставила угрожающий сценарий вдоль украинской границы и вернулась за стол дипломатических переговоров".

Немецкий политик также назвал "притянутыми за уши" требования РФ предоставить ей "гарантии безопасности", заявив, что НАТО за последние 18 лет не сделала ни одного шага к дальнейшему расширению на восток.

"С какой стати сейчас, через 18 лет, поднимать этот вопрос? Членство Украины в НАТО не обсуждается", - сказал Ишингер.

Он предположил, что за требованиями Кремля к Западу на самом деле скрывается более глубокое желание вернуться к ситуации, в которой РФ была бы окружена подчиненными странами, вынужденными отказаться "от своей полной независимости", однако, как отметил Ишингер, "из этого ничего не выйдет".

"Здесь, в Мюнхене, мы хотим снова собраться, чтобы сказать: каждое европейское государство должно иметь возможность самостоятельно определять свою судьбу. И при этом не угрожать другим", - сказал политик, добавив, что "никто не угрожает России".