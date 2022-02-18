ru ua
Пт, 18 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Это ошибка": глава Мюнхенской конференции раскритиковал РФ за отказ от участия

Новина українською →
Мюнхен, Пятница 18 февраля 2022 11:53
"Это ошибка": глава Мюнхенской конференции раскритиковал РФ за отказ от участия Фото: глава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Глава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер раскритиковал Россию за отказ от участия в этом форуме. Он также назвал "притянутыми за уши" требования Кремля предоставить ему "гарантии безопасности".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

"Я считаю это ошибкой. Многие сотни международных участников и ответственных лиц, конечно, очень сожалеют, что Россия не появилась здесь, в Мюнхене", - отметил Ишингер.

По его словам, основной темой встречи в Мюнхене станет вопрос, "что необходимо сделать, чтобы российская сторона наконец оставила угрожающий сценарий вдоль украинской границы и вернулась за стол дипломатических переговоров".

Немецкий политик также назвал "притянутыми за уши" требования РФ предоставить ей "гарантии безопасности", заявив, что НАТО за последние 18 лет не сделала ни одного шага к дальнейшему расширению на восток.

"С какой стати сейчас, через 18 лет, поднимать этот вопрос? Членство Украины в НАТО не обсуждается", - сказал Ишингер.

Он предположил, что за требованиями Кремля к Западу на самом деле скрывается более глубокое желание вернуться к ситуации, в которой РФ была бы окружена подчиненными странами, вынужденными отказаться "от своей полной независимости", однако, как отметил Ишингер, "из этого ничего не выйдет".

"Здесь, в Мюнхене, мы хотим снова собраться, чтобы сказать: каждое европейское государство должно иметь возможность самостоятельно определять свою судьбу. И при этом не угрожать другим", - сказал политик, добавив, что "никто не угрожает России".

Напомним, сегодня стартует Мюнхенская конференция по безопасности-2022. Центральной темой, которую обсудят лидеры более чем 30 стран мира, станет ситуация с безопасностью вокруг Украины.

Отметим, что во время конференции выступит и президент Владимир Зеленский также в Мюнхен приглашали и президента РФ Владимира Путина, но тот отказался.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Украина Мюнхенская конференция по безопасности Вторжение России в Украину
NEWS
Обострение на Донбассе. Боевики за сутки 60 раз нарушили "тишину", утром снова стреляют
Обострение на Донбассе. Боевики за сутки 60 раз нарушили "тишину", утром снова стреляют
DAILY
Старые новые лица. Каких политиков украинцы хотят видеть у власти
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Старые новые лица. Каких политиков украинцы хотят видеть у власти