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"Це помилка": глава Мюнхенської конференції розкритикував РФ за відмову від участі

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Мюнхен, П'ятниця 18 лютого 2022 11:53
"Це помилка": глава Мюнхенської конференції розкритикував РФ за відмову від участі Фото: глава Мюнхенської конференції Вольфганг Ішінгер (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Глава Мюнхенської конференції Вольфганг Ішінгер розкритикував Росію за відмову від участі в цьому форумі. Він також назвав "притягнутими за вуха" вимоги Кремля надати йому "гарантії безпеки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

"Я вважаю це помилкою. Багато сотень міжнародних учасників та відповідальних осіб, звичайно, дуже шкодують, що Росія не з'явилася тут, у Мюнхені", - зазначив Ішингер.

За його словами, основною темою зустрічі у Мюнхені стане питання, "що необхідно зробити, щоб російська сторона нарешті залишила цей загрозливий сценарій уздовж українського кордону та повернулася за стіл дипломатичних переговорів".

Німецький політик також назвав "притягнутими за вуха" вимоги РФ надати їй "гарантії безпеки", заявивши, що НАТО за останні 18 років не зробила жодного кроку до подальшого розширення на схід.

"З якого дива зараз, через 18 років, порушувати це питання? Членство України в НАТО не обговорюється", - сказав Ішингер.

Він припустив, що за вимогами Кремля до Заходу насправді ховається глибше бажання повернутися до ситуації, в якій РФ була б оточена підлеглими країнами, змушеними відмовитися "від своєї повної незалежності", однак, як зазначив Ішингер, "з цього нічого не вийде".

"Тут, у Мюнхені, ми хочемо знову зібратися, щоб сказати: кожна європейська держава повинна мати можливість самостійно визначати свою долю. І при цьому не загрожувати іншим", - сказав політик, додавши, що "ніхто не загрожує Росії".

Нагадаємо, сьогодні стартує Мюнхенська конференція з безпеки-2022. Центральною темою, яку обговорять лідери більш ніж 30 країн світу, стане безпекова ситуація навколо України.

Зазначимо, що під час конференції виступить й президент Володимир Зеленський, також до Мюнхену запрошували і президента РФ Володимира Путіна, але той відмовився.

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