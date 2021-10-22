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Это оборонный альянс: Столтенберг призвал Россию не бояться вступления Украины в НАТО

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Брюссель, Пятница 22 октября 2021 15:23
Это оборонный альянс: Столтенберг призвал Россию не бояться вступления Украины в НАТО Фото: Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг не видит оснований для того, чтобы Россия боялась вступления Украины в НАТО. Накануне обеспокоенность сближением Украины и НАТО выразил президент России Владимир Путин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Столтенберга.

"Расширение НАТО, произошедшее в течение прошлых десятилетий, укрепляло мир и стабильность во всей Европе. Поэтому нет ни одной причины, почему Россия должна бояться, или иметь какое-то право накладывать вето, или останавливать любое суверенное государство от вхождения в Альянс", - сказал он.

По мнению Столтенберга, вступление Украины в НАТО не должно спровоцировать новую агрессию со стороны России.

"Частично потому, что НАТО является оборонительным Альянсом. Отчасти потому, что это дело Украины и 30 стран НАТО - решать, когда Украина будет готова присоединиться к Альянсу. Россия не имеет никакого права вмешиваться или иметь слово в этом процессе", - подчеркнул генсек альянса.

Напомним, вчера российский президент сказал, что США открывают Украине двери в НАТО и это беспокоит Россию.

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НАТО Украина Российская Федерация Йенс Столтенберг
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