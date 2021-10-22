Це оборонний альянс: Столтенберг закликав Росію не боятися вступу України в НАТО

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг не бачить підстав для того, щоб Росія боялася вступу України до НАТО. Напередодні занепокоєння зближенням України та НАТО висловив президент Росії Володимир Путін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію Столтенберга .

"Розширення НАТО, що відбулося протягом минулих десятиліть, зміцнювало мир і стабільність у всій Європі. Тож немає жодної причини, чому Росія має боятися, або мати якесь право накладати вето, або зупиняти будь-яку суверенну державу від входження до Альянсу", - сказав він.

На думку Столтенберга, вступ України в НАТО не має спровокувати нову агресію з боку Росії.

"Частково тому, що НАТО є оборонним Альянсом. Частково тому, що це справа України та 30 країн НАТО - вирішувати, коли Україна буде готовою приєднатися до Альянсу. Росія не має жодного права втручатися або мати слово у цьому процесі", - наголосив генсек альянсу.