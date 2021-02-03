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"Это начало": в НАТО поприветствовали продление ядерного соглашения между РФ и США

Автор: Лера Полищук

Североатлантический Альянс поприветствовал продление Соединенными Штатами и Россией Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Об этом сообщает пресс-служба НАТО.

В Альянсе отметили, что несмотря на заключенный договор, НАТО по-прежнему будет противостоять агрессивным действиям России.

"Несмотря на то, что США взаимодействуют с Россией, продвигая наши коллективные интересы, НАТО по-прежнему четко осознает проблемы, которые создает Россия. Мы будем работать в тесном сотрудничестве с целью противодействия агрессивным действиям России, которые представляют собой угрозу евроатлантической безопасности", - говорится в сообщении.

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В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что продление ядерного соглашения является началом, а не концом усилий по дальнейшему укреплению международного контроля над вооружениями.

"Приветствую соглашение о продлении договора на 5 лет. Договор способствует международной стабильности и имеет большое значение для союзников по НАТО. Это начало, а не конец усилий по дальнейшему укреплению международного контроля над вооружениями", - написал он в Twitter.

Напомним, сегодня вступило в действие ядерное соглашение между США и Россией. Договор будет действовать до 5 февраля 2026 года.

Ядерное соглашение предусматривает уменьшение количества ядерных боевых зарядов обеими странами до 1550. Число межконтинентальных ракет, а также снарядов на подлодках и стратегических бомбардировщиках не должно превышать 700.

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