"Це початок": в НАТО привітали продовження ядерної угоди між РФ і США

Північноатлантичний Альянс привітав продовження Сполученими Штатами і Росією Договору про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь.

Про це повідомляє прес-служба НАТО.

В Альянсі відзначили, що попри укладений договір НАТО буде протистояти агресивним діям Росії.

"Попри те, що США взаємодіють з Росією, просуваючи наші колективні інтереси НАТО чітко усвідомлює проблеми, які створює Росія. Ми будемо працювати в тісному співробітництві з метою протидії агресивним діям Росії, які являють собою загрозу євроатлантичної безпеки", - йдеться в повідомленні.

Водночас генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що продовження ядерної угоди є початком, а не кінцем зусиль щодо подальшого зміцнення міжнародного контролю над озброєннями.

"Вітаю угоду про продовження договору на 5 років. Договір сприяє міжнародної стабільності і має велике значення для союзників по НАТО. Це початок, а не кінець зусиль щодо подальшого зміцнення міжнародного контролю над озброєннями", - написав він у Twitter.

Нагадаємо, сьогодні вступила в дію ядерна угода між США і Росією. Договір діятиме до 5 лютого 2026 року.

Ядерна угода передбачає зменшення кількості ядерних бойових зарядів обома країнами до 1550. Кількість міжконтинентальних ракет, а також снарядів на підводних човнах і стратегічних бомбардувальниках не повинно перевищувати 700.