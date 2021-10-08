"Это не месть": Стефанчук объяснил причину отставки Разумкова

Отставка Дмитрия Разумкова с поста главы Верховной рады не была местью со стороны "Слуги народа". По словам нового главы парламента Руслана Стефанчука, причиной отставки Разумкова стала необходимость выполнения программы президента и партии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир ток-шоу " Свобода слова Савика Шустера ".

"Я не считаю, что это была месть. Я считаю, что это решение было принято политической партией, которая несет ответственность за те обязательства, которые она давала перед своим народом", - сказал Стефанчук.

Спикер ВР отметил, что были определенные вещи, которые не давали возможности фракции и президенту выполнить свои обещания.

"Мне кажется, что, наверное, все-таки были некоторые вещи, которые не дали возможности и фракции, и президенту принять те решения ... достаточно быстро или в правильном направлении", - пояснил нардеп.

Напомним, вчера Рада проголосовала за отставку Разумкова с должности спикера. Решение поддержали 284 нардепа.

Больше об этом вы можете прочитать в материале "Окончательный развод. Как Рада увольняла Разумкова".

В новом выпуске ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" про годовщину ужасной трагедии Бабьего Яра, арест Михеила Саакашвили, увольнение Дмитрия Разумкова и миллионы на оффшорных счетах Зеленского и "Квартала 95" в студии говорят Давид Арахамия, Александр Данилюк, Ирина Геращенко, Анна Бабинец и другие политики и эксперты.



Напомним, в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" Михаил Саакашвили назвал истину причину, почему он уехал в Грузию, несмотря на угрозу заключения.



Также в эфире мэр Киева Виталий Кличко резко высказался об обязательной вакцинации жителей столицы.



Еще в студии рассказали, почему украинцы не хотят вакцинироваться от коронавируса.



Тогда же эксперт ЮНИСЕФ в Украине Екатерина Булавинова ответила: почему есть медики, которые отказывают от вакцинации? Рассказала про мифы о вакцинации и поделилась, кому действительно нельзя делать прививки.



Неделю назад Юлия Тимошенко возмутилась относительно расходов на Трускавец для "слуг народа".



Кроме того, предлагаем вам послушать мнение Савика Шустера относительно того, когда в Украине исчезнет коррупция.