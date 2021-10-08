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"Це не помста": Стефанчук пояснив причину відставки Разумкова

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Київ, П'ятниця 08 жовтня 2021 23:42
"Це не помста": Стефанчук пояснив причину відставки Разумкова Фото: Руслан Стефанчук, спікер парламенту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Відставка Дмитра Разумкова з посади глави Верховної ради не була помстою з боку "Слуги народу". За словами нового очільника парламенту Руслана Стефанчука, причиною відставки Разумкова стала необхідність виконання програми президента та партії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

"Я не вважаю, що це була помста. Я вважаю, що це рішення було прийнято політичною партією, яка несе відповідальність за ті зобов'язання, які вона давала перед своїм народом", - сказав Стефанчук.

Спікер ВР зазначив, що були певні речі, які не давали можливості фракції та президенту виконати свої обіцянки.

"Мені здається, що, напевно, все-таки були деякі речі, які не дали можливості і фракції, і президенту прийняти ті рішення ... досить швидко або в правильному напрямку", - пояснив нардеп.

Нагадаємо, вчора Рада проголосувала за відставку Разумкова з посади спікера. Рішення підтримали 284 нардепи.

Більше про це ви можете прочитати в матеріалі "Остаточне розлучення. Як Рада звільняла Разумкова".

У новому випуску ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" про річницю жахливої трагедії Бабиного Яру, арешт Міхеїла Саакашвілі, звільнення Дмитра Разумкова та про мільйони на офшорних рахунках Зеленського і "Кварталу 95" у студії говорять Давид Арахамія, Олександр Данилюк, Ірина Геращенко, Анна Бабінець та інші політики й експерти.


Нагадаємо, у попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" Михайло Саакашвілі назвав істину причину, чому він поїхав до Грузії, не дивлячись на загрозу ув'язнення.


Також у ефірі мер Києва Віталій Кличко різко висловився про обов’язкову вакцинацію мешканців столиці.


А у студії розповіли, чому українці не хочуть вакцинуватися від коронавірусу.


Тоді ж експерт ЮНІСЕФ в Україні Катерина Булавінова відповіла: чому є медики, які відмовляють від вакцинації? Також розвіяла міфи про вакцинацію і розповіла, кому дійсно не можна робити щеплення.


Тиждень тому Юлія Тимошенко обурилася щодо витрат на Трускавець для "слуг народу".


Крім того, пропонуємо вам послухати думку Савіка Шустера щодо того, коли в Україні зникне корупція.

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Слуга народа Руслан Стефанчук Дмитро Разумков
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