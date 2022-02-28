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"Это не массовая акция". Венедиктова разъяснила, кого выпустят из тюрем защищать Украину

Новина українською →
Украина, Понедельник 28 февраля 2022 14:52
"Это не массовая акция". Венедиктова разъяснила, кого выпустят из тюрем защищать Украину Фото: Ирина Венедиктова, генпрокурор Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова разъяснила, каких именно участников боевых действий выпустят из-под стражи для защиты Украины от российских оккупантов. По ее словам, это не массовая акция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

"Первое - это не массовая акция, а очень взвешенный и точечный шаг. Простым человеческим языком говоря, населению волноваться за то, что из-за этого криминал заполонит улицы, не стоит. А тем, кто отбывает наказание, надеяться на "день открытых дверей" тоже", - пояснила она.

Как отметила генпрокурор, увольнении УБД имеют значительный боевой опыт в зоне АТО на Донбассе в 2014-2015 годах и являются ярыми противниками так называемого "русского мира". По каждому заключенному будут индивидуально оценены все риски и определены механизмы контроля за ними.

"В стране достаточно воинов, за два дня мобилизовано почти 100 тысяч граждан, половина - резервисты терробороны. Однако защищать Родину - это не только обязанность, но и право. Лица, которые оступились, но хотят помочь защищать родную землю, заслужили этот шанс", - добавила Венедиктова.

Напомним, освободить заключенных УБД поручил президент Владимир Зеленский.

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