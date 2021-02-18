"Це червона лінія": влада Іспанії засудила заворушення в країні

Віце-прем'єр Іспанії Кармен Кальво заявила, що заворушення в країні через затримання репера Пабло Аселя не мають нічого спільного з захистом свободи самовираження. Протестувальники перейшли червону лінію.

Про це вона заявила в інтерв'ю радіостанції Cadena SER .

За її словами, у всіх прав є свої обмеження, а те що сталося в країні - не має відношення до свободи слова.

"Жодне право не можна висловлювати або захищати з допомогою насильства, це червона лінія. Маніфестація, про яку не було повідомлено, затримані, постраждалі, серйозний матеріальний збиток - це не відповідає свободі слова", - заявила вона.

Зазначимо, у ряді міст Іспанії пройшли мітинги на підтримку арештованого репера. Протестувальники кидали в поліцейських різні предмети, підпалювали сміттєві контейнери, споруджували барикади.

Police fired tear gas, rubber bullets and sound bombs at protesters in Barcelona who began throwing projectiles at the armored vans, a day after rapper Pablo Hasel was arrested on charges of glorifying terrorism and insulting royalty in his songs https://t.co/u49kxU9I82 pic.twitter.com/oanYEzUtaE — Reuters (@Reuters) February 18, 2021

Більш того, між правоохоронцями і учасниками протестів відбулися зіткнення, в результаті чого були десятки постраждалих.

Репер ПаблоАсель був засуджений до дев'яти місяців в'язниці за образу корони у своїх публікаціях в Twitter і в пісні, розміщеній у YouTube.