ru ua
Чт, 07 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Это красная линия": МИД Венгрии заявил, что не поддержит санкции против газа и нефти РФ

Новина українською →
Будапешт, Четверг 07 апреля 2022 11:20
"Это красная линия": МИД Венгрии заявил, что не поддержит санкции против газа и нефти РФ Фото: министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто (flickr.com)
Автор: Мария Кучерявец

Венгрия не поддержит любые санкции против российского газа, нефти и атомной энергетики. Поскольку для Будапешта это будет "красной линией".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление главы МИД страны Петера Сийярто.

"Венгрия отвергает любые санкции в отношении российской нефти и газа, а введение каких-либо санкций на деятельность, связанную с ядерной энергетикой, тоже является "красной линией" для Венгрии", - сказал Сийярто.

Он также заявил, что в среду Венгрия получила первую партию топлива для АЭС "Пакш" из России. Его передали по воздуху, поскольку "из-за войны в Украине доставка по железной дороге стала невозможной".

Напомним, недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о готовности его страны перейти на рублевый расчет за газ.

Добавим, ранее в Венгрии заявили, что не вводить эмбарго на российские нефть и газ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Венгрия Нефть
NEWS
43-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
43-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Уничтожена оккупантами. Как выглядит Бородянка и что пережили ее жители
Виталий НосачФотокорреспондент Уничтожена оккупантами. Как выглядит Бородянка и что пережили ее жители