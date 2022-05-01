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"Это был бы другой мир". Байден напомнил о вкладе журналистов в победу Украины

Новина українською →
Украина, Воскресенье 01 мая 2022 08:28
"Это был бы другой мир". Байден напомнил о вкладе журналистов в победу Украины Фото: президент США Джо Байден (Chip Somodevilla/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В субботу, 30 апреля, президент США Джо Байден принял участие в традиционном торжественном ужине, устроенном Ассоциацией корреспондентов Белого дома. В ходе него Байден не смог не вспомнить о журналистах, пострадавших или убитых в войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

"Я всегда уважал прессу, но я не могу выразить вам, с каким уважением я наблюдаю за журналистами в зонах боевых действий, где они находятся под огнем. Только представьте себе, если бы мы не получали от них всю эту информацию! Это был бы другой мир", - сказал он за несколько дней до торжественного ужина.

Во время мероприятия также была отдана дань уважения журналистам, пострадавшим, раненым или убитым во время российского вторжения в Украину.

Отметим, торжественный ужин, устроенный Ассоциацией корреспондентов Белого дома, не проводился из-за пандемии в 2020 и 2021 годах, а Дональд Трамп вообще не имел традицию его посещать.

Как сообщалось, омбудсмен по правам человека Людмила Денисова рассказала подробности гибели литовского режиссера Мантаса Кведаравичюса в Мариуполе. Она утверждает, что мужчину убили российские оккупанты.

Напомним, о гибели режиссера-документалиста Мантаса Кведаравичюса стало известно в начале апреля. По предварительной информации, он погиб от ракетного обстрела.

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