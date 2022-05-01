"Це був би інший світ". Байден нагадав про внесок журналістів у перемогу України
У суботу, 30 квітня, президент США Джо Байден взяв участь у традиційній урочистій вечері, влаштованій Асоціацією кореспондентів Білого дому. У ході нього Байден не зміг не згадати журналістів, постраждалих або вбитих у війні в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".
"Я завжди поважав пресу, але я не можу висловити вам, з якою повагою я спостерігаю за журналістами в зонах бойових дій, де вони знаходяться під вогнем. Тільки уявіть собі, якби ми не отримували від них усю цю інформацію! Це був би інший мир", - сказав він за кілька днів до урочистої вечері.
Під час заходу було також віддано шану журналістам, потерпілим, пораненим або вбитим під час російського вторгнення в Україну.
Зазначимо, урочиста вечеря, влаштована Асоціацією кореспондентів Білого дому, не проводилася через пандемію у 2020 та 2021 роках, а Дональд Трамп взагалі не мав традицію його відвідувати.
Як повідомлялось, омбудсмен з прав людини Людмила Денісова розповіла подробиці загибелі литовського режисера Мантаса Кведаравічюса у Маріуполі. Вона стверджує, що чоловіка вбили російські окупанти.
Нагадаємо, про загибель режисера-документаліста Мантаса Кведаравічюса стало відомо на початку квітня. За попередньою інформацією, він загинув від ракетного обстрілу.
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