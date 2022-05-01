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"Це був би інший світ". Байден нагадав про внесок журналістів у перемогу України

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Україна, Неділя 01 травня 2022 08:28
"Це був би інший світ". Байден нагадав про внесок журналістів у перемогу України Фото: президент США Джо Байден (Chip Somodevilla/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У суботу, 30 квітня, президент США Джо Байден взяв участь у традиційній урочистій вечері, влаштованій Асоціацією кореспондентів Білого дому. У ході нього Байден не зміг не згадати журналістів, постраждалих або вбитих у війні в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

"Я завжди поважав пресу, але я не можу висловити вам, з якою повагою я спостерігаю за журналістами в зонах бойових дій, де вони знаходяться під вогнем. Тільки уявіть собі, якби ми не отримували від них усю цю інформацію! Це був би інший мир", - сказав він за кілька днів до урочистої вечері.

Під час заходу було також віддано шану журналістам, потерпілим, пораненим або вбитим під час російського вторгнення в Україну.

Зазначимо, урочиста вечеря, влаштована Асоціацією кореспондентів Білого дому, не проводилася через пандемію у 2020 та 2021 роках, а Дональд Трамп взагалі не мав традицію його відвідувати.

Як повідомлялось, омбудсмен з прав людини Людмила Денісова розповіла подробиці загибелі литовського режисера Мантаса Кведаравічюса у Маріуполі. Вона стверджує, що чоловіка вбили російські окупанти.

Нагадаємо, про загибель режисера-документаліста Мантаса Кведаравічюса стало відомо на початку квітня. За попередньою інформацією, він загинув від ракетного обстрілу.

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