"Це був би інший світ". Байден нагадав про внесок журналістів у перемогу України

У суботу, 30 квітня, президент США Джо Байден взяв участь у традиційній урочистій вечері, влаштованій Асоціацією кореспондентів Білого дому. У ході нього Байден не зміг не згадати журналістів, постраждалих або вбитих у війні в Україні.

"Я завжди поважав пресу, але я не можу висловити вам, з якою повагою я спостерігаю за журналістами в зонах бойових дій, де вони знаходяться під вогнем. Тільки уявіть собі, якби ми не отримували від них усю цю інформацію! Це був би інший мир", - сказав він за кілька днів до урочистої вечері.

Під час заходу було також віддано шану журналістам, потерпілим, пораненим або вбитим під час російського вторгнення в Україну.

Зазначимо, урочиста вечеря, влаштована Асоціацією кореспондентів Білого дому, не проводилася через пандемію у 2020 та 2021 роках, а Дональд Трамп взагалі не мав традицію його відвідувати.