Это был дополнительный пакет. Белый дом подтвердил заморозку 100 млн долларов помощи Украине

Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что Белый дом заморозил военную помощь Украине в размере 100 млн долларов. По его словам, это была дополнительная помощь, если Россия продолжит представлять непосредственную угрозу Украине.

Об этом сообщает The Washington Post .

При этом Салливан подчеркнул, что в отчетности была путаница.

"США предоставили Украине помощь в размере 275 млн долларов и пообещали выделить еще 100 млн долларов, если Россия продолжит представлять непосредственную угрозу, наращивая войска вдоль границы с Украиной. Учитывая, что угроза ослабла, США заморозили эти дополнительные 100 млн долларов", - заявил он.

Помощник Байдена также предупредил, что Соединенные Штаты готовы помочь Украине, если Россия предпримет агрессивные действия.