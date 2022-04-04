Это будет признано миром как геноцид. Мы знаем о тысячах замученных, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский во время поездки в Бучу (Киевская область) заявил, что в Украине уже известно о тысячах мирных граждан, замученных российскими оккупантами. Он призвал называть эти трагические события геноцидом.

"То, что вы видите вокруг, то, что они сделали с этим прекрасным городком, - это характеристика российских военных, которые к людям относились хуже, чем к животным. Это военные преступления, и это будет признано миром как геноцид... Мы знаем о тысячах людей убитых и замученных с отрубленными конечностями, изнасилованные женщины, убитые дети... Это и есть геноцид", - заявил Зеленский.