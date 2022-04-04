Це буде визнано світом як геноцид. Ми знаємо про тисячі закатованих, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський під час поїздки в Бучу (Київська область) заявив, що в Україні вже відомо про тисячі мирних громадян, закатованих російськими окупантами. Він закликав називати ці трагічні події геноцидом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови держави.

"Те, що ви бачите навколо, те, що вони зробили з цим прекрасним містечком, - це характеристика російських військових, які до людей ставилися гірше, ніж до тварин. Це військові злочини, і це буде визнано світом як геноцид... Ми знаємо про тисячі людей вбитих і закатованих з відрубаними кінцівками, зґвалтовані жінки, вбиті діти... Це і є геноцид", - заявив Зеленський.