"Это будет для нее катастрофой". Байден пригрозил РФ невиданными санкциями за нападение на Украину

Президент США Джо Байден пригрозил России невиданными санкциями за нападение на Украину. Он пообещал РФ "катастрофу" в случаи эскалации вокруг Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Байдена.

"Если они собираются вторгнуться, они за это заплатят. Их банки не смогут работать в с долларами", - заявил президент США.

Он добавил, что обещает, что угроза санкций должна сдерживать президента России Путина от нападения на Украину.

"Если они действительно сделают то, на что способны, с сосредоточенными на границе силами, это будет катастрофой для России", - сообщил Джо Байден.