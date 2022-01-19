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"Это будет для нее катастрофой". Байден пригрозил РФ невиданными санкциями за нападение на Украину

Автор: Анна Полисученко

Президент США Джо Байден пригрозил России невиданными санкциями за нападение на Украину. Он пообещал РФ "катастрофу" в случаи эскалации вокруг Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Байдена.

"Если они собираются вторгнуться, они за это заплатят. Их банки не смогут работать в с долларами", - заявил президент США.

Он добавил, что обещает, что угроза санкций должна сдерживать президента России Путина от нападения на Украину.

"Если они действительно сделают то, на что способны, с сосредоточенными на границе силами, это будет катастрофой для России", - сообщил Джо Байден.

Ранее мы писали, что США будет оказывать еще больше оборонной помощи Украине в случае вторжения России.

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Джозеф БайденВторжение России в Украину