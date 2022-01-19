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"Це буде для неї катастрофою". Байден пригрозив РФ небаченими санкціями за напад на Україну

Автор: Анна Полисученко

Президент США Джо Байден пригрозив Росії небаченими санкціями за напад на Україну. Він пообіцяв РФ "катастрофу" у випадки ескалації навколо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію Байдена.

"Якщо вони збираються вторгнутися, вони за це заплатять. Їх банки не зможуть працювати в з доларами", - заявив президент США.

Він додав, що обіцяє, що загроза санкцій повинна стримувати президента Росії Путіна від нападу на Україну.

"Якщо вони дійсно зроблять те, на що здатні, із зосередженими на кордоні силами, це буде катастрофою для Росії", - повідомив Джо Байден.

Раніше ми писали, що США надаватиме ще більше оборонної допомоги Україні у разі вторгнення Росії.

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Джозеф БайденВторгнення Росії до України