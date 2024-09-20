UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Етнічний українець підписав контракт із "Манчестер Юнайтед"

Фото: Закарі Бауманн невдовзі може поповнити першу команду "червоних дияволів" (manutd.com)
Автор: Антон Федорців

Півзахисник Закарі Бауманн уклав перший професіональний контракт із англійським "Манчестер Юнайтед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний X клубу.

17-річний хавбек українського походження став повноправним виконавцем МЮ. "Український Скоулз" залишив підпис під трудовим договором із манкуніанцями.

"Момент гордості для мене та моєї сім'ї – підписання мого першого професіонального контракту з "Манчестер Юнайтед", – лаконічно прокоментував подію сам Бауманн.

Перед новим сезоном юний півзахисник приєднався до команди U-18 "Юнайтед". Він також потрапив до заявки команди U-19 "червоних дияволів" на Юнацьку лігу УЄФА. До структури МЮ Бауманн потрапив ще дитиною.

Юніор народився в англійському Болтоні. Його батьки переїхали на Альбіон із Коломиї. За збірні Англії різних вікових груп Бауманн ще не виступав, а тренер збірної України U-17 Володимир Єзерський спілкувався з матір'ю хавбека щодо запрошення в команду.

 

 

До слова, раніше підготували анонс головних спортивних подій суботи та неділі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Манчестер ЮнайтедЧемпіонат Англії