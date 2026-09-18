Етнічні анклави й криміналітет: Терехов назвав ризики завезення мігрантів в Україну

Україні не потрібна дешева завізна робоча сила з-за кордону. Таку позицію висловив міський голова Харкова Ігор Терехов.
Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.
Відповідаючи на питання про брак робочої сили для економічних завдань, Терехов заявив, що категорично проти залучення мігрантів. За його словами, в Україні достатньо власних кадрів, а в разі потреби можна працювати на аутсорсингу - коли фахівці перебувають, наприклад, в Азії й працюють дистанційно.
"Не хочу, щоб наша країна стала країною дешевої завізної робочої сили", - наголосив мер.
Він уточнив, що це не стосується іноземних студентів - вони, на його думку, мають приїжджати й навчатися в Україні, адже це приплив валюти.
Терехов назвав питання міграції політичним, навівши приклад Іспанії, де, за його словами, більшість емігрантів голосують за партії, що дозволяють завозити ще більше людей.
"Ми тут проливаємо кров, наші хлопці гинуть, дівчата захищають країну - заради чого?" - зазначив він.
За словами мера, масове завезення робочої сили може призвести до появи в містах етнічних анклавів - "міста в місті" зі своїми правилами та криміналом. Він також звернув увагу на питання релігії, іншого укладу та культури.
Терехов додав, що наразі в Харкові відносно спокійно й немає екстремістів, а він сам зустрічається з представниками всіх конфесій. Водночас серед завезених мігрантів, на його думку, можуть бути екстремісти, що здатне спричинити соціальні збурення.
Нагадаємо, раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов називав залучення іноземних працівників передчасним і недоцільним, наголошуючи, що регіон має закривати дефіцит власними кадрами та утримувати студентів.
Водночас загалом Україна стикається з гострою кадровою кризою. За оцінками експертів, країні бракує близько 4,5 млн працівників упродовж наступних 10 років, і покрити цей дефіцит лише поверненням українців з-за кордону навряд чи вдасться.