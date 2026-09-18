Етнічні анклави й криміналітет: Терехов назвав ризики завезення мігрантів в Україну

Позиція щодо мігрантів

Відповідаючи на питання про брак робочої сили для економічних завдань, Терехов заявив, що категорично проти залучення мігрантів. За його словами, в Україні достатньо власних кадрів, а в разі потреби можна працювати на аутсорсингу - коли фахівці перебувають, наприклад, в Азії й працюють дистанційно.

"Не хочу, щоб наша країна стала країною дешевої завізної робочої сили", - наголосив мер.

Він уточнив, що це не стосується іноземних студентів - вони, на його думку, мають приїжджати й навчатися в Україні, адже це приплив валюти.

Чим це загрожує, на думку мера

Терехов назвав питання міграції політичним, навівши приклад Іспанії, де, за його словами, більшість емігрантів голосують за партії, що дозволяють завозити ще більше людей.

"Ми тут проливаємо кров, наші хлопці гинуть, дівчата захищають країну - заради чого?" - зазначив він.

За словами мера, масове завезення робочої сили може призвести до появи в містах етнічних анклавів - "міста в місті" зі своїми правилами та криміналом. Він також звернув увагу на питання релігії, іншого укладу та культури.

Терехов додав, що наразі в Харкові відносно спокійно й немає екстремістів, а він сам зустрічається з представниками всіх конфесій. Водночас серед завезених мігрантів, на його думку, можуть бути екстремісти, що здатне спричинити соціальні збурення.