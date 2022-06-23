"Этим вредят ВСУ": В Минобороны отреагировали на информацию о штурме Херсона

В Министерстве обороны Украины призвали не распространять информацию о действиях Вооруженных сил Украины, в частности, на южном направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Украины Анны Маляр.
Замминистра обороны объяснила, что речь идет о заявлениях двух бывших и одного действующего нардепа, которые сообщили о том, какое оружие применяется на херсонском направлении и о "занятых улицах Херсона".
Также Маляр объяснила, что во время войны
Как известно, накануне бывший депутат Верховной Рады Виталий Куприй в соцсетях сообщил со ссылкой на свои источники, что украинские военные уже заняли 4 улицы Херсона.
Позже другой экс-нардеп Игорь Мосейчук намекнул, что ВСУ имеют орпеделенные успехи на херсонском направлении.
Кроме того, эту информацию не опроверг и не подтвердил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.