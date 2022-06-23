RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Цим шкодять ЗСУ": У Міноборони відреагували на інформацію про штурм Херсона

Фото: заступник Міністра оборони України Ганна Маляр (facebook.com/ganna.maliar)
Автор: Руслан Гаращенко

У Міністерстві оборони України закликали не поширювати інформацію про дії Збройних сил України, зокрема, на південному напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони України Ганни Маляр.

Заступник міністра оборони пояснила, що мова йде про заяви двох колишніх і одного чинного нардепа, які повідомили про те, яка зброя застосовується на херсонському напрямку і про "зайняті вулиці Херсона".

Також Маляр пояснила, що під час війни

Як відомо, напередодні колишній депутат Верховної Ради Віталій Купрій в соцмережах повідомив з посиланням на свої джерела, що українські військові вже зайняли 4 вулиці Херсона.

Пізніше інший екс-нардеп Ігор Мосейчук натякнув, що ЗСУ мають значні успіхи на Херсонському напрямку.

Крім того, цю інформацію не спростував і не підтвердив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони УкраїниЗбройні сили УкраїниВійна в Україні