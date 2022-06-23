"Цим шкодять ЗСУ": У Міноборони відреагували на інформацію про штурм Херсона

Заступник міністра оборони пояснила, що мова йде про заяви двох колишніх і одного чинного нардепа, які повідомили про те, яка зброя застосовується на херсонському напрямку і про "зайняті вулиці Херсона".

Також Маляр пояснила, що під час війни