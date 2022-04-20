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"Этап" был один: в Минобороны назвали первоначальный план войны России против Украины

Фото: в Минобороны назвали первоначальный план войны России против Украины (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Мария Кучерявец

В Минобороны считают ложными тезисы Кремля о наличии в этой так называемой "специальной военной операции" нескольких этапов. На самом деле, как утверждают в ведомстве, "этап" был один.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал спикер Минобороны, полковник Александр Мотузяник.

"(Это - ред.) молниеносное наступление, захват крупных украинских городов включая столицу, свержение украинского и установление подконтрольного РФ правительства и, наконец, возвращение Украины в сферу контроля России. То есть уничтожение украинской государственности как таковой. Это, собственно, и была главная цель агрессора. И сделать это они планировали в один этап", - рассказал Мотузяник.

Он отметил, что многочисленные потери, просчеты в планировании боевых действий и яростное сопротивление украинцев в итоге заставили российское руководство "внести существенные коррективы".

"Поэтому теперь они говорят о наличии так называемого "плана Б", который якобы включал лишь установление полного контроля над территориями Донецкой и Луганской областей. Именно это они сейчас и пытаются сделать", - пояснил Мотузяник.

По его словам, теперь российские войска хотят окружить украинских защитников в зоне ООС.

"Да, они будут пытаться окружить украинскую военную группировку. Это такая тактика российской армии - полное или частичное окружение подразделений на основных направлениях, сковывание сил, перекрытие возможных путей логистического обеспечения и последующий разгром. Они любят отчитываться об образовании так называемых "котлов". Наша задача - этого не допустить", - резюмировал Мотузяник.

Напомним, по состоянию на сегодня, по данным Генштаба, РФ пытается продолжать наступательные действия в зоне ООС с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.

Добавим, разведка Британии доложила, что ВСУ отбили многочисленные попытки наступления России на Донбассе.

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