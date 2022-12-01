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Естонців попередили про можливі відключення світла через Росію

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Естонія, Четвер 01 грудня 2022 18:36
Естонців попередили про можливі відключення світла через Росію Фото: Кая Каллас, прем'єр-міністр Естонії (wikimedia.org)
Автор: РБК-Україна

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас попередила громадян про відключення світла, тому що в країні спостерігається дефіцит електроенергії. В цьому, в тому числі винна й Росія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.EE.

"Зараз ми перебуваємо в ситуації, коли у всьому регіоні є дефіцит електроенергії. На це є різні причини. Одна з причин полягає в тому, що 1000 мегават більше не надходить з Росії, тому не вистачає більше 1000 мегават.", - сказала Каллас на прес-конференції в уряді.

Також прем'єр-міністр додала, що кілька реакторів на важливих електростанціях в Швеції та Фінляндії наразі не працюють, а їх власна електростанція в Аувере знову зламалась.

"Коли я говорю про перебої, я нікого не лякаю і не загрожую, я просто констатую факт, що ми маємо знижувати споживання та зміщувати його за межі пікового навантаження у часі. Тобто з 7 до 9 або з 16 до 19, там споживання високе. Якщо ми цього не зробимо, то можемо бути змушені зробити регіональні відключення електроенергії на кілька годин", - зазначила вона.

Каллас пояснила, що навіть двовідсоткова економія споживання електроенергії у години пік знизить ризик відключення електроенергії вп'ятеро.

Нагадаємо, Естонія готувалася до перебоїв з електрикою ще з вересня.

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