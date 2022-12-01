Эстонцев предупредили о возможных отключениях света из-за России

Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас предупредила граждан об отключениях света, так как в стране наблюдается дефицит электроэнергии. В этом, в том числе, виновата и Россия.

"Сейчас мы находимся в ситуации, когда во всем регионе есть дефицит электроэнергии. На это есть разные причины. Одна из причин состоит в том, что 1000 мегаватт больше не поступает из России, поэтому не хватает больше 1000 мегаватт", - сказала Каллас на пресс-конференции в правительстве.

Также премьер-министр добавила, что несколько реакторов на важных электростанциях в Швеции и Финляндии не работают, а их собственная электростанция в Аувере снова сломалась.

"Когда я говорю о перебоях, я никого не пугаю и не угрожаю, я просто констатирую факт, что мы должны снижать потребление и смещать его за пределы пиковой нагрузки во времени. То есть с 7 до 9 или с 16 до 19, там потребление высокое. Если мы этого не сделаем, то можем быть вынуждены сделать региональные отключения электроэнергии на несколько часов", - отметила она.

Каллас объяснила, что даже двухпроцентная экономия потребления электроэнергии в час пик снизит риск отключения электроэнергии в пять раз.