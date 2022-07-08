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Эстонский премьер уходит в отставку из-за новой коалиции

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Таллинн, Пятница 08 июля 2022 20:02
Эстонский премьер уходит в отставку из-за новой коалиции Фото: премьер-министр Эстонии Кая Каллас (wikimedia.org)
Автор: Артем Горовенко

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас уходит в отставку в связи с формированием новой правящей коалиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Сообщается, что ее отставка была условием вхождения партии Isamaa в коалицию. Хотя сама Каллас, которая возглавляет Партию реформ, отрицает это.

"Я сама внесла это предложение, потому что, если бы я просто назначала новых министров, было бы много шума и недовольства", - отметила она.

По ее словам, нужно как можно быстрее сформировать новое правительство, но созыв парламента может стать затруднительным, поскольку уже начались летние каникулы.

Также она отметила, что переговоры завершились амбициозным коалиционным соглашением. Оно включает повышение детских пособий и необлагаемой налогом минимальной заработной платы до 654 евро.

Кроме того, в 2024 году начнется переход на эстоноязычное образование в детских садах, а также в первом и четвертом классах.

Напомним, ранее Каллас выражала недовольство планом НАТО по защите стран Балтии, поскольку, по ее мнению, в случае войны с Россией эстонское государство "сотрут с карты".

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