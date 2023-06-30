Естонські школи зможуть штрафувати на 10 тисяч євро за використання російської мови

"Крім того, Мовний департамент почне перевіряти рівень володіння вчителями естонською мовою, відвідуючи їхні уроки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що максимальний розмір штрафів, які Мовний департамент міг призначати вчителям і школам, де не виконуються мовні вимоги, становив 640 євро.

Інгар Дуболазов сказав, що новий розмір штрафу поширюється на юридичних осіб, це матиме дію.

Що про це каже мер Нарви

На думку мера Нарви Катрі Райк, підвищення розміру штрафів є гарним сигналом для міських чиновників, багато з яких не розуміють важливості освіти естонською мовою.

"Зрозуміло, коли штраф великий, - зараз 600 євро, це було смішно, це місцеве самоврядування з легкої руки платило, - але 10 000, коли в тебе п'ять директорів, тоді в тебе 50 000, і я думаю, тут міськрада починає думати, що треба робити", - сказав Райк.

Тепер учителів ретельніше перевірятимуть

Мовний департамент також отримає більше важелів впливу. Якщо досі співробітники відомства могли оцінювати рівень естонської мови вчителів на основі інтерв'ю, то з нового навчального року вони отримають право ходити і перевіряти, що насправді відбувається на уроках.

Генеральний директор Мовного департаменту Ільмар Томуск сказав, що він не задоволений рівнем володіння естонською мовою випускників початкової школи і навіть гімназії. Також за даними Мовного департаменту, в Естонії налічується близько 2500 педагогів, які недостатньою мірою володіють естонською мовою.

Російська мова у сусідній Латвії

Сейм Латвії ухвалив поправки до закону "Про передвиборчу агітацію", що передбачають заборону на передвиборчу агітацію російською мовою.

Також нещодавно уряд Латвії розпочав проведення іспитів на знання державної мови для росіян, які проживають на території країни. Половина з них не змогли його успішно скласти.