Эстонская разведка предупредила об угрозе нападения РФ на Украину из Беларуси

Нападение российской армии на Украину и страны Балтии с территории Беларуси становится все более реальным из-за превращение этого союзного Кремлю государства фактически в еще один военный округ РФ.

Об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода со ссылкой на руководителя разведки Мика Марана.

"Эстонская разведка считает, что угроза нападения российских войск на Украину и страны Балтии через территорию Беларуси потенциально становится реальной", - пишет издание. По словам руководителя разведки, если Россия увидит, что протестующие близки к победе, тогда не исключено военное вмешательство России, поскольку Республика Беларусь чрезвычайно важна для Кремля в стратегическом плане. "Пока мы не видим, что Россия хочет как-то рекламировать свою деятельность. Сейчас народ Республики Беларусь ни в коем случае не против России, и целью Кремля, конечно, является поддержка этой ситуации. Однако чем дольше Кремль поддерживает Лукашенко у власти, тем больше понимание того, что Россия стоит за ним", - сказал Маран.