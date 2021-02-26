Естонська розвідка попередила про загрозу нападу РФ на Україну з Білорусі

Напад російської армії на Україну та країни Балтії з території Білорусі стає дедалі реальнішим через перетворення цієї союзної Кремлю держави фактично на ще один військовий округ РФ.

"Естонська розвідка вважає, що загроза нападу російських військ на Україну та країни Балтії через територію Білорусі потенційно стає реальною", - пише видання.

За словами керівника розвідки, якщо Росія побачить, що протестуючі близькі до перемоги, тоді ми не виключено військове втручання Росії, оскільки Республіка Білорусь надзвичайно важлива для Кремля у стратегічному плані.

"Поки ми не бачимо, що Росія хоче якось рекламувати свою діяльність. Зараз народ Республіки Білорусь в жодному разі не проти Росії, і метою Кремля, звичайно, є підтримка цієї ситуації. Однак чим довше Кремль підтримує Лукашенка у владі, тим більше розуміння того, що Росія стоїть за ним", - сказав Маран.