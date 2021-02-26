Естонська розвідка попередила про загрозу нападу РФ на Україну з Білорусі

Напад російської армії на Україну та країни Балтії з території Білорусі стає дедалі реальнішим через перетворення цієї союзної Кремлю держави фактично на ще один військовий округ РФ.
Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода із посиланням на керівника розвідки Міка Марана.
"Естонська розвідка вважає, що загроза нападу російських військ на Україну та країни Балтії через територію Білорусі потенційно стає реальною", - пише видання.
За словами керівника розвідки, якщо Росія побачить, що протестуючі близькі до перемоги, тоді ми не виключено військове втручання Росії, оскільки Республіка Білорусь надзвичайно важлива для Кремля у стратегічному плані.
"Поки ми не бачимо, що Росія хоче якось рекламувати свою діяльність. Зараз народ Республіки Білорусь в жодному разі не проти Росії, і метою Кремля, звичайно, є підтримка цієї ситуації. Однак чим довше Кремль підтримує Лукашенка у владі, тим більше розуміння того, що Росія стоїть за ним", - сказав Маран.
Як повідомляло РБК Україна, в доповіді Естонської розвідки зазначається, що попри політичні та економічні розбіжності, Союзна держава Росії та Білорусі істотно просунулася у військовій інтеграції.
При цьому зі своїм географічним розташуванням Білорусь залишається необхідним буфером для Росії, а західний кордон додає глибини цього стратегічному напрямку. Естонська розвідка вважає, що у випадку війни чи кризи Росія може використати Білорусь як плацдарм для розгортання військ. А також заблокувати доступ НАТО до Сувалкського коридору, що впливає на повітряний простір Польщі та країн Балтії.
Російські та білоруські збройні сили дуже схожі з точки зору організаційно-командної структури. Також наголошується, що велика кількість нинішніх високопоставлених білоруських офіцерів народилися за межами Білорусі і опинилися в армії, оскільки служили в Білоруському військовому окрузі до розпаду СРСР.