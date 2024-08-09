Естонська розвідка про Курську область: РФ була не готова, їй доведеться перекидати сили

Росія була не готова до прориву кордону у Курській області. Їй доведеться передислокувати війська з іншим напрямків.

"Швидше за все, збройні формування Російської Федерації не були готові до українського наступу в цьому регіоні, і атака стала для них несподіванкою", - сказав він.

Кессельманн припустив, що українські сили могли просунутися вглиб Курської області на 15 кілометрів. Він не виключає, що Росія буде змушена перекинути підрозділи для оборони.

"Не виключено, що друга лінія оборони Російської Федерації в регіоні частково прорвана. Наступ українських військ в районі Курська ймовірно призведе до передислокації підрозділів Російської Федерації з інших напрямків для забезпечення оборони російських підрозділів та контрударів проти українських сил в регіоні", - зазначив естонський розвідник.