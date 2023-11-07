Естонська розвідка дала прогноз щодо звільнення Криму від окупації

"Я не зовсім у тому становищі, щоби обговорювати українські дії. Я можу сказати, що те, що бачу - ситуація дуже важка", - сказав Ківісельг, відповідаючи на питання щодо прогнозів щодо перебігу бойових дій та контрнаступу ЗСУ в цілому.

За його словами, Росія мала багато часу, щоб встановити свої оборонні лінії, а також окупанти мають перевагу в повітрі на деяких територіях.

"Тому для України важко звільнити Крим і відрізати росіян від територій", - додав голова естонської розвідки.

Звільнення Криму

Нещодавно президент Володимир Зеленський на саміті Кримської платформи заявив, що попри те, що українські війська ще не змогли повернути окупований росіянами Крим під контроль нашої держави, ЗСУ вже мають певні результати у роботі зі звільнення півострова.

Перше результат, за його словами, - російський військовий флот більше не здатний оперувати в західній Чорного моря та поступово тікає з Криму.

Другим успіхом ЗСУ є те, що для російських терористів тепер немає жодної безпекової бази та жодного цілком надійного логістичного маршруту в Криму та на окупованих частинах Чорноморського й Азовського узбережжя.

Третій результат - проукраїнські настрої в Криму стають все більш відкритими. Навіть попри те, що Росія все ще контролює цю землю.

Четвертим успіхом президент назвав те, що Україна змогла повернути Чорному морю роль безпекової артерії, від якої залежить глобальна продовольча стабільність.