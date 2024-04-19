Эстонская разведка о боях за Часов Яр: город мощно укреплен, россияне несут потери

Украинские защитники построили мощные фортификации для обороны города Часов Яр Донецкой области. Оккупанты несут там потери.

Об этом сказано в еженедельной сводке разведывательного центра сил обороны Эстонии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

По информации эстонской разведки, донецкое направление остается основным для россиян, там они сосредоточили заметную часть своих солдат.

В разведке уточняют, что оккупанты не прекращают попыток окружения и взятия под контроль города Часов Яр, который находится на западе от Бахмута.

"Однако город имеет мощные оборонительные укрепления, поэтому нападающая сторона несет большие потери в боях. Быстрого захвата города не ожидается", - приводит издание информацию эстонской разведки.

Также представители разведки наблюдают активные боевые действия на направлении Авдеевка-Марьинка. По информации эстонцев, РФ продвинулась в сторону поселка Первомайское.