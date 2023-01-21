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В Естонію не пропустили цистерни з РФ з написом "русский мир"

Фото: Естонія не пропустила російський потяг з написом "русский мир" (facebook com politseijapiirivalveamet)
Автор: Наталія Юрченко

Естонські прикордонники не пропустили в країну російський потяг, оскільки на ньому був напис "русский мир". Росіян змусили зафарбувати пропагандистський вислів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеву префектуру у Facebook.

Інцидент стався у прикордонному пункті Койдула у Лиунаській префектурі Естонії. Прикордонники зупинили російський потяг, на цистернах якого був "русский мир".

Російська бригада залізничників зазначала, що нічого не знала про напис, і просила дозволити заклеїти його плівкою. Проте естонські прикордонники змусили росіян зафарбувати напис фарбою, у разі відмови цистерни розвернули б до Росії.

"Коли кремлівський режим по-звірячому вбиває громадянське населення України, ми за жодних обставин не приймаємо публічного показу символів агресора. Слава Україні!" - йдеться у повідомленні.

Фото: Естонія не пропустила російський потяг з написом "русский мир" (facebook.com/lounaprefektuur)

Нагадаємо, раніше литовські прикордонники не пропустили у Білорусь вагони з російською військовою символікою.

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