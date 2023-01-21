RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Эстонию не пропустили цистерны из РФ с надписью "русский мир"

Фото: Эстония не пропустила российский поезд с надписью "русский мир" (facebook com politseijapiirivalveamet)
Автор: Наталья Юрченко

Эстонские пограничники не пропустили в страну российский поезд, поскольку на нем была надпись "русский мир". Россиян заставили закрасить пропагандистскую фразу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местную префектуру Facebook.

Инцидент произошел в пограничном пункте Койдула в Лиунасской префектуре Эстонии. Пограничники остановили российский поезд, на цистернах которого был "русский мир".

Российская бригада железнодорожников отмечала, что ничего не знала о надписи, и просила разрешить заклеить ее пленкой. Однако эстонские пограничники заставили россиян закрасить надпись краской, в случае отказа цистерны развернули бы в Россию.

"Когда кремлевский режим зверски убивает гражданское население Украины, мы ни при каких обстоятельствах не принимаем публичного показа символов агрессора. Слава Украине!" - говорится в сообщении.

Фото: Эстония не пропустила российский поезд с надписью "русский мир" (facebook.com/lounaprefektuur)

Напомним, ранее литовские пограничники не пропустили в Беларусь вагоны с российской военной символикой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЭстония