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Эстонию накрыла снежная буря. Без света остались десятки тысяч людей

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Эстония, Воскресенье 30 января 2022 04:59
Эстонию накрыла снежная буря. Без света остались десятки тысяч людей Фото: Эстонию накрыла снежная буря (www.err.ee)
Автор: Артур Родивилов

В Эстонии из-за снежной бури без света остались десятки тысяч людей. Снег также перекрыл часть дорог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Без света остались более десяти тысяч домохозяйств, кроме того, часть рейсов в эстонских аэропортах была отменена.

Эстонию накрыла снежная буря. Без света остались десятки тысяч людей

В Таллинском аэропорту сообщили, что часть рейсов была переназначена на аэропорты соседних с Эстонией стран.

На западном побережье Балтийского моря дует ветер вплоть до 25 м/с. Дороги, как местного значения, так и республиканские, частично закрыты из-за заледеневшего мокрого снега.

Эстонию накрыла снежная буря. Без света остались десятки тысяч людей

По прогнозам местных синоптиков, утром в воскресенье, 30 января, ожидается ухудшение снежной обстановки и на востоке страны.

Ранее восточное побережье Соединенных Штатов накрыли сильные снегопады. Из-за непогоды тысячи домов остались без электричества, а авиарейсы по всей стране отменяли.

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