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Естонію накрила снігова буря. Без світла залишилися десятки тисяч людей

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Естонія, Неділя 30 січня 2022 04:59
Естонію накрила снігова буря. Без світла залишилися десятки тисяч людей Фото: Естонію накрила снігова буря (www.err.ee)
Автор: Артур Родивилов

В Естонії через снігову бурю без світла залишилися десятки тисяч людей. Сніг також перекрив частину доріг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Без світла залишилися понад десять тисяч домогосподарств, крім того, частина рейсів в естонських аеропортах була скасована.

Естонію накрила снігова буря. Без світла залишилися десятки тисяч людей

У Талліннському аеропорту повідомили, що частина рейсів була перепризначена на аеропорти сусідніх з Естонією країн.

На західному узбережжі Балтійського моря дме вітер аж до 25 м/с. Дороги, як місцевого значення, так і республіканські, частково закриті через заледенілий мокрий сніг.

Естонію накрила снігова буря. Без світла залишилися десятки тисяч людей

За прогнозами місцевих синоптиків, вранці в неділю, 30 січня, очікується погіршення снігової обстановки і на сході країни.

Раніше східне узбережжя Сполучених Штатів накрили сильні снігопади. Через негоду тисячі будинків залишилися без електрики, а авіарейси по всій країні скасовували..

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