В Естонії заявили про готовність закрити кордон з РФ, та поки потреби не бачать

У четвер, 23 листопада, на прес-конференції члени естонського Кабінету міністрів висловилися про ситуацію на східному держкордоні та нещодавню спробу незаконного проникнення мігрантів на прикордонному переході поблизу Нарви з боку РФ.

Як заявила прем'єр-міністр Кая Каллас, це була гібридна атака з боку РФ. Глава уряду наголосила, що якщо наплив мігрантів посилюватиметься і ситуація посилиться, то естонські кордони закриють.

Також вона додала, що зараз ситуація стабільна і "перебуває під повним контролем".

"Ситуація на російсько-естонському кордоні стабільна. За тиждень поліцейські розгорнули на кордоні 30 іноземців з Близького Сходу та Африки, які не мали підстав для в'їзду до Естонії. Зараз ми маємо справу з міграційною атакою малої інтенсивності", - сказала Каллас.

Естонський прем'єр звернула увагу, що у звичайній ситуації РФ не пропускає через свій кордон людей без необхідних документів, проте нині таке відбувається.

"Але така діяльність Російської Федерації анітрохи не дивна - ми до цього готувалися і передбачали, що вони будуть використовувати цю зброю проти нас. Ми стежимо за ситуацією на кордоні з підвищеною увагою, і ми готові, що кількість таких людей на кордоні зросте. У зв'язку із цим ми вже маємо на всіх прикордонних пунктах все необхідне для того, щоб їх закрити, якщо буде потрібно", - резюмувала вона.

За словами міністра внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметса, зараз ситуація на кордоні повністю контролюється, і країна готова його закрити, але "ми не робитимемо цього просто так".

"Естонія не настільки слабка, що ми не зможемо розібратися з кількома десятками мігрантів у себе на кордоні. Якщо закрити кордон зараз, то це буде непропорційним заходом. І ми швидше покажемо нашу слабкість своїм ворогам, покажемо нашу невпевненість своїм партнерам, і, крім того, можемо вселити страх у наше суспільство. Що і є однією з цілей росіян при диригуванні цією гібридною атакою", - наголосив глава МВС країни.

Що передувало

Раніше сьогодні, 23 листопада, Естонія звинуватила російських прикордонників у гібридному нападі за допомогою мігрантів.

Глава МВС Естонії Ляенеметс розповів, що близько 30 мігрантів, переважно з Сомалі та Сирії, з минулого четверга намагалися проникнути до Естонії з РФ через пункт пропуску в Нарві. При цьому ніхто з них не попросив притулку і всіх повернули назад.

Міністр також сказав, що Естонія підготувалася до закриття прикордонних переходів, якщо міграційний тиск з боку Росії зросте.