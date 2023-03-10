В Естонії затримали політика, який їздив в окупований Маріуполь

В Естонії затримали главу руху Koos, який підтримує Росію та відвідує окуповані території України.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на ERR.
Хто такий
як "Громадський рух за мир та стабільний розвиток Естонії", що офіційно виник після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у березні 2022 року.
Тому на останні парламентські вибори у березні 2023 року рух пішов спільно з "Об'єднаною лівою партією Естонії"
Нагадаємо, на війні в Україні загинув перший громадянин Естонії.
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