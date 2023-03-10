В Естонії затримали політика, який їздив в окупований Маріуполь

Хто такий

як "Громадський рух за мир та стабільний розвиток Естонії", що офіційно виник після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у березні 2022 року.

Тому на останні парламентські вибори у березні 2023 року рух пішов спільно з "Об'єднаною лівою партією Естонії"