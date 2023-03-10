В Эстонии задержан политик, который ездил в оккупированный Мариуполь

В Эстонии задержан глава движения Koos, который поддерживает Россию и посещает оккупированные территории Украины.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ERR.
Кто такой
как "Общественное движение за мир и стабильное развитие Эстонии", официально возникшее после полномасштабного вторжения России в Украину в марте 2022 года.
Поэтому на последние парламентские выборы в марте 2023 года движение пошло совместно с "Объединенной левой партией Эстонии".
Напомним, на войне в Украине погиб первый гражданин Эстонии.
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