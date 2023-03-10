В Эстонии задержан политик, который ездил в оккупированный Мариуполь

Кто такой

как "Общественное движение за мир и стабильное развитие Эстонии", официально возникшее после полномасштабного вторжения России в Украину в марте 2022 года.

Поэтому на последние парламентские выборы в марте 2023 года движение пошло совместно с "Объединенной левой партией Эстонии".