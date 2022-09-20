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В Естонії запропонували вилучати зброю у росіян і білорусів, що знаходяться в країні

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Таллінн, Вівторок 20 вересня 2022 04:58
В Естонії запропонували вилучати зброю у росіян і білорусів, що знаходяться в країні Фото: прем'єр-міністр Естонії Кайя Каллас (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що необхідно вилучити вогнепальну зброю у громадян Росії і Білорусі, які постійно перебувають на території країни, які за законом володіють такими коштами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Postimees .

За її словами, до парламенту в будь-якому разі буде направлено законопроект про вилучення зброї, яка належить росіянам та білорусам.

"Сподіваюся, що з урахуванням обставин, що склалися, люди зрозуміють, що громадяни Росії та Білорусі зі зброєю на руках можуть бути потенційною загрозою безпеці Естонії", - сказала глава естонського уряду.

За даними регістру, наразі зброя для самооборони чи полювання є у 629 російських та білоруських громадян.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що країни Балтії домовилися про обмеження в'їзду росіян через сухопутні кордони.

Додамо, що на день раніше Єврокомісія підтримала призупинення спрощеного візового режиму з Росією.

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