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В Естонії запропонували позбавити росіян права володіти зброєю

Фото: в Естонії запропонували позбавити росіян права володіти зброєю (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Міністерство внутрішніх справ Естонії розробляє поправки до закону, згідно з якими росіяни та білоруси з "сірими паспортами" будуть зобов'язані здати свою зброю до кінця 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Естонії Лаурі Лаанеметса, яку наводить ERR.

За його словами, росіяни та білоруси, які мають посвідку на проживання в Естонії, але не є громадянами, не зможуть продовжити свій дозвіл на зброю. Право володіти зброєю в країні матимуть лише громадяни країн ЄС та НАТО.

"Я думаю, що це правильна точка зору в тому сенсі, що якщо ти хочеш бути мисливцем, але є громадянином Російської Федерації, то ми очікуємо, що ти будеш естонцем, відмовишся від цього громадянства і зможеш продовжувати працювати зі своєю зброєю", - заявив міністр.

При цьому він додав, що у разі прийняття поправок до закону, у громадян Росії та Білорусі буде рік до кінця 2023 року, щоб продати, здати або привести в непридатність свою зброю. Її продаж буде заборонено компаніям, у керівництві яких є громадяни РФ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіянина, який на пляжі в Таллінні ображав українських біженок через українську мову, позбавили постійного посвідки на проживання.

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