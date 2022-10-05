В Естонії запропонували позбавити росіян права володіти зброєю

За його словами, росіяни та білоруси, які мають посвідку на проживання в Естонії, але не є громадянами, не зможуть продовжити свій дозвіл на зброю. Право володіти зброєю в країні матимуть лише громадяни країн ЄС та НАТО.

"Я думаю, що це правильна точка зору в тому сенсі, що якщо ти хочеш бути мисливцем, але є громадянином Російської Федерації, то ми очікуємо, що ти будеш естонцем, відмовишся від цього громадянства і зможеш продовжувати працювати зі своєю зброєю", - заявив міністр.

При цьому він додав, що у разі прийняття поправок до закону, у громадян Росії та Білорусі буде рік до кінця 2023 року, щоб продати, здати або привести в непридатність свою зброю. Її продаж буде заборонено компаніям, у керівництві яких є громадяни РФ.