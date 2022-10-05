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В Эстонии предложили лишить россиян права владеть оружием

Фото: в Эстонии предложили лишить россиян права владеть оружием (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Министерство внутренних дел Эстонии разрабатывает поправки в закон, согласно которым россияне и белорусы с "серыми паспортами" будут обязаны сдать свое оружие до конца 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса, которое приводит ERR.

По его словам, россияне и белорусы, которые имеют вид на жительство в Эстонии, но не являются гражданами, не смогут продлить свое разрешения на оружие. Право обладать оружием в стране будут иметь только граждане стран ЕС и НАТО.

"Я думаю, что это правильная точка зрения в том смысле, что если ты хочешь быть охотником, но являешься гражданином Российской Федерации, то мы ожидаем, что ты будешь эстонцем, откажешься от этого гражданства и сможешь продолжать работать со своим оружием", - заявил министр.

При этом он добавил, что в случае принятия поправок в закон, у граждан России и Беларуси будет год до конца 2023 года, чтобы продать, сдать или привести в негодность свое оружие. Его продажа будет запрещена компаниям, в руководстве которых есть граждане РФ.

Напомним, ранее стало известно, что россиянина, который на пляже в Таллинне оскорблял украинских беженок из-за украинского языка, лишили постоянного вида на жительство.

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