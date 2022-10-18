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В Естонії закликали НАТО та ЄС значно збільшити допомогу Україні

Фото: Естонія закликала НАТО та ЄС збільшити військову допомогу Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Парламент Естонії закликав Європейський союз та НАТО значно збільшити обсяг військової та гуманітарної допомоги Україні та підтримати повоєнне відновлення держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на резолюцію парламенту Естонії у зв'язку з визнанням Росії державою-спонсором тероризму, передає ERR.

"Естонія всіма можливими засобами підтримує народ, державу та армію України у війні з агресором і вірить у перемогу України, оскільки лише це відновить мир у Європі", - йдеться у документі.

Як повідомлялося, у вівторок, 18 жовтня, парламент Естонії оголосила Росію державою-спонсором тероризму. Таким чином, місцевий уряд засудив спробу Росії анексувати захоплені території України.

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