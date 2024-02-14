В Естонії закликали активніше працювати над вступом України до НАТО

"Ми повинні виступати за активний прогрес у питанні вступу України до НАТО. Ми не можемо застрягти на кроках, узгоджених у Вільнюсі", - заявив Цахкна.

Він також зауважив, що Україну необхідно підтримувати під час європейської інтеграції. Міністр закордонних справ Естонії зазначив, що Україні необхідно якнайшвидше отримати переговорні рамки, щоб вона могла швидко рухатися вперед.

"Ми також працюємо над тим, щоб зробити використання заморожених активів ще більш важливим питанням на рівні Європейського Союзу, і, за прикладом Естонії, використовувати не лише прибутки від управління замороженими активами, але й самі активи. Україна має відбудовуватися за рахунок цих коштів вже зараз", - підкреслив він.

Саміт НАТО у Вашингтоні

Нагадаємо, 9-11 липня у Вашингтоні має відбутися ювілейний саміт НАТО. Як раніше зазначав радник з національної безпеки США Джейк Салліван, допомога Україні стане одним з ключових питань у ході саміту.

Зокрема, під час заходу учасники хочуть обговорювати подальше постачання зброї для української сторони.

Як заявляв нещодавно керівник ОП Андрій Єрмак, Україна очікує на історичні рішення на саміті НАТО. Додамо, днями віце-прем'єр, міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розповіла про плани України на саміт НАТО у Вашингтоні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.