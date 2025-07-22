В Естонії викрили агента ФСБ: роками передавав дані до Москви

Про це у вівторок повідомила Державна прокуратура Естонії. Суд також конфіскував у засудженого майно на суму близько 90 000 євро, яке визнано незаконно набутим.

Як встановило слідство, Капустін мав свідомий зв’язок із російською спецслужбою ФСБ і передавав їй чутливу інформацію, зокрема щодо ситуації в прикордонному місті Нарва.

Серед іншого, йшлося про настрої населення після демонтажу радянського танка Т-34, а також реакцію нарвців на заколот Євгена Пригожина.

Крім шпигунства, Капустін організував схему незаконного вивезення санкційних товарів з ЄС до Росії - йшлося про предмети розкоші, алкоголь та електроніку. Він також подав неправдиві дані при оформленні дозволу на проживання.

За даними естонської спецслужби КаПо, Капустін передавав ФСБ інформацію про інфраструктуру на кордоні, переміщення жителів і логістику, а також навчав десятки місцевих мешканців, як обходити митний контроль.

Використовувалися методи підміни упаковок і фальшиві пояснення про походження товарів.

У КаПо попереджають, що російські спецслужби активно намагаються вербувати осіб, які перетинають кордон, і закликають утриматись від поїздок до РФ без крайньої потреби.