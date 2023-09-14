В Естонії пропонують конфісковувати автівки з російськими номерами

З відповідною пропозицією виступив міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс. Він зазначив, що естонський уряд ще не вирішив, як бути з автомобілями з російською реєстрацією, які перебувають на території країни.

Міністр припустив, що один із рішень проблеми була б перереєстрація авто на естонські номерні знаки.

"У мене взагалі постає питання: чому в Естонії їздять машини з російськими номерами, чому у когось вони є? Можливо, тому є якась причина, і в принципі потрібно проаналізувати ситуацію, щоб цих автомобілів з такими номерами тут не було. Якщо ці машини постійно тут пересуваються, то може вони повинні бути зареєстровані в Естонії?" - заявив він.

При цьому Ляенеметс не виключив, що автівки з російськими номерами можуть конфіскувати в рамках виконання санкцій. Він додав, що жодна країна ЄС поки цього не робить, за деякими винятками в Німеччині.

"Ні в кого немає розуміння, як це робити. Найближчим часом ми проводитимемо роботу, щоб виробити ці механізми, і тоді вже буде зрозуміло, як діяти", - заявив глава естонського МВС.

Що цьому передувало

Нагадаємо, вчора, 13 вересня, Естонія слідом за Литвою і Латвією оголосила, що після роз'яснень Єврокомісії щодо санкцій більше не буде впускати на свою територію автомобілі з російськими номерами.

Таким чином у разі прибуття на естонський кордон машини з номерами РФ водій та пасажири повинні будуть вимушені повернутися до Росії, або ж вони зможуть перетнути кордон без авто.

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