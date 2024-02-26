UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Естонії припустили, коли можна буде очікувати на зміну ситуації на фронті в Україні

Фото: глава Сил оборони Естонії генерал Мартін Херем (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Деякі зміни на фронті в Україні можна буде побачити в другій половині поточного року. Однак для цього Україна має отримати нове ППО і далекобійну зброю.

Про це заявив глава Сил оборони Естонії генерал Мартін Херем, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

"За останній час серйозних змін на фронті не відбулося, і я не думаю, що правильно називати ситуацію, що склалася, патовою. Зараз триває позиційна війна, в якій обидві сторони вимотують одна одну. Росія готова піти на дуже великі втрати, щоб хоч трохи просунутися вперед, і тому ситуація на фронті дуже напружена", - заявив він. 

За словами Херема, українські можливості, як і раніше, поступаються російським.

"Підраховано, що Росія вклала у війну втричі більше, ніж, наприклад, сукупна підтримка Заходу. Тож у цьому відношенні Україна змогла домогтися успіху, оскільки їй, як і раніше, вдається стримувати російський наступ", - підкреслив він. 

Естонський генерал припустив, що Росія на фронті може продовжувати просуватися на сотні метрів, місцями на кілометр, зазнаючи при цьому величезних втрат.

"Якщо Україні буде виділено кошти як на протиповітряну оборону, так і на далекобійні системи - а я думаю, що це станеться в першій половині цього року, - то ми зможемо побачити деякі зміни в другій половині цього року", - підкреслив він.

Ситуація на фронті

Українські військові відбили 25 атак противника на Авдіївському напрямку, утримали позиції та відбили штурми окупаційних військ на Херсонському напрямку. Авіація вдарила по двох зенітних ракетних комплексах противника.

Зокрема, у звіті Інституту вивчення війни йдеться, що за останній тиждень російські війська просунулися на захід від Кремінної в районі Ямполівки та Терни. За попередньою інформацією, ЗСУ відновили деякі позиції біля Солодкого (на південний захід від Донецька).

Крім цього, українські військові здійснили відхід від села Ластівчине Донецької області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕстоніяВійна Росії проти України